Владелец Pixel 2 рассказал о плюсах и минусах Android P beta

Владелец и специалист в области современных технологий поучаствовал в тестировании бета-версии Android P на смартфоне Pixel 2 и рассказал, каково было управлять новой ОС.

По словам тестировавшего, его опыт использования Android P beta оказался более успешным и приятным в сравнении с Android Oreo. Стать участником программы можно через сайт, что занимает 15 минут. Главный плюсом он назвал жестовую навигацию в смартфоне, которую нужно включать самостоятельно. Собрание множества функций в одной кнопке внизу экрана он назвал лучшим решением Google за последнее время, но посоветовал доработать функцию при автоповороте экрана, поскольку она «глючит».

Также следует отметить сохранение заряда батареи при помощи технологии ИИ. По словам владельца Pixel 2 всё происходит медленно, около недели, пока технология обучается и привыкает к предпочтениям хозяина. И уже через несколько дней заряд смартфона заметно продлевается. Другими плюсами Android P beta можно назвать «умные ответы» в уведомлениях и поиск в приложениях. Впечатления испортили несколько сбоев интерфейса.