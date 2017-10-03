Генеральный директор «Vodafone Group» заявил, что 5G не будет иметь перспектив

На недавней конференции генеральный директор «Vodafone Group» Витторио Колао объявил, почему компания не планирует запуск 5G. По его словам, в этом нет ни необходимости, ни соответствующих возможностей.

Главный закон экономики гласит, что спрос рождает предложение. Ситуация же с внедрением 5G вышла такая, что спрос будет рожден лишь потребностью пользователей в чем-то новом. Такая волна популярности будет недолгой, потому что цена на 5G будет выше, а ничего нового это не даст. Для удовлетворения потребности пользователей, на самом деле, достаточно даже 3G, а того, чего бы ни смог сделать 4G, просто нет.

Из всего этого можно сделать вывод том, что внедрение 5G в мобильной связи просто не имеет нужды минимум до 2020 года. К этому времени производители телефоном сделают поддержку такого формата, а мобильные операторы развернут дорогостоящую сеть 5G, но запуска может и не произойти еще некоторое время, ведь даже через несколько лет пользователь будет способен использовать только 50% от возможностей технологии.

Сторонники 5G также уверены, что его предназначение состоит в обслуживании не смартфонов, а высокотехнологичных машин, самолетов и роботов на автономном управлении.