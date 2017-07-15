VR Oculus теперь поддерживает платные дополнения для приложений

Раньше в случае необходимости дополнять нужные приложения в VR Oculus пользователю приходилось покупать другую программу. Теперь ситуация изменилась – компания предоставила для устройства бета-поддержку платных дополнений.

Она доступна как для автономной гарнитуры Go, так и Gear VR от Samsung. Если есть необходимость дополнить какое-то приложение, достаточно будет просто доплатить за него, а не покупать другую программу. Обновление VR Oculus также содержит дополнительный контент, который можно загружать в процессе обновлений игры, как сообщает «Версия.Инфо».

По словам представителя компании, разработчики могут использовать это, чтобы уменьшить первоначальный размер загружаемого файла или добавлять нужные элементы в проект по мере необходимости. Поскольку Oculus Go предоставляется только с 32 гигабайтами встроенной памяти, обновление пригодится новичкам, имеющим ограниченное пространство для новой игры.