Исаак Калина рассказал о причине запуска IT-полигонов в Москве

По мнению главы Депобразования города Москвы Исаака Иосифовича Калины, пространство современной школы должно быть высокотехнологичным. По этой причине его ведомство занимается созданием в главном городе нашей страны так называемых «IT-полигонов». Седьмой такой полигон был открыт на базе школы №1560 «Лидер», восьмой же будет запущен в работу в школе №2114, где 10 мая текущего года гостил московский мэр Сергей Собянин. Об этом рассказывает РИА ФАН.

«IT-полигоны» представляют собой образовательные пространства, где дети могут успешно обучаться работать с высокотехнологичными устройствами, а это — одна из ключевых целей столичного Депобразования. Исаак Калина подчеркнул, что дети должны учиться взаимодействовать с подобными устройствами, ведь во взрослом возрасте они могут бояться этого. По словам министра, за нынешней молодежью — технологичное будущее России.



