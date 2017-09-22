Эксперты рассказали, как справиться с вирусом, напавшим на технику Apple

Эксперты рассказали, как владельцы Mac могут определить вирус mshelper. Из-за данного зловреда происходит перегрузка процессора, что приводит к его существенному перегреву, как сообщает VladTime.

Пользователи стали жаловаться, что технику от Apple, которая работает на MacOS, атакует вирус, из-за чего значительно понижается уровень производительности. Дело в том, что процессор перегревается, и тогда уменьшается заряд аккумулятора. Эксперты подчёркивают, что схема задач mshelper им не понятна.

По мнению некоторых пользователей Сети, зловред может применяться, чтобы получать криптовалюту через чужие компьютеры. Такие операции потребляют большое количество энергии. Однако данная версия не подтверждена.

Чтобы избавиться от вируса, необходимо нажать Finder, далее открыть «библиотеку», зажимая клавишу Alt. В ней следует нажать на LauchAgents (LaunchDaemons), где произвести удаление файла com.pplauncher.plist, а после в Application Support/pplauncher – удаление pplauncher. Тогда зловред исчезнет из процессов устройства.