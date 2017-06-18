Xiaomi Redmi 5A признали лучшим смартфоном, работающим на базе Android

Аналитики в ходе тщательного исследования смогли выяснить, какой смартфон, работающий на базе Android, пользуется большой популярностью среди потребителей. Так, самым популярным оказался Xiaomi Redmi 5A, он победил по всем параметрам, включая соотношение "цена-качество".

Буквально недавно аналитики компании Counterpoint Research решили узнать, что потребители думают о различных новинках среди гаджетов, работающих на базе ОС Android. Оценивались такие показатели, как качество смартфона, его стоимость, производительность, объемы памяти устройства и размер дисплея.

По всем позициям победителем стал Xiaomi Redmi 5A, его владельцы отмечают, что это самый оптимальный гаджет для тех, кому не совсем нужны все "навороченные фишки". Кроме того, его цена приятно радует, например в России Xiaomi Redmi 5A можно купить за 8 000 рублей.

В то же время эксперты отмечают, что если бы они оценивали гаджеты с разными операционными системами, то Xiaomi Redmi 5A досталось только третье место. Первое и второе место получили бы гаджеты от компании Apple - iPhone X и iPhone 8 Plus соответственно.