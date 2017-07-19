Самолеты Су-30МКИ выявили над Тибетом китайский "невидимый" истребитель Chengdu J-20

Система маскировки из Китая оказалась преодолимой для ВВС Индии. О достижении российского детища пишет интернет-ресурс Indian Defence Research Wing.

В январе 2018 года Chengdu J-20 проводили учебные воздушные бои неподалеку от границы с Индией. За имитацией наблюдали индийские пилоты, патрулируя регион на Су-30МКИ. После мероприятия они заявили, что радары истребителей смогли обнаружить присутствие китайских "невидимок".

Журналисты портала пишут, то новейшие китайские самолеты не могут похвастаться совершенной "невидимостью". Радары Су-30МКИ приняли этот вызов и успешно с ним справились. Поэтому выпуск Chengdu J-20 не сможет дать Китаю весомое преимущество по военному присутствию в Азиатском регионе.

Истребители Су-30МКИ производятся непосредственно в Индии благодаря тому, что местные власти договорились о лицензии с российскими партнерами. РФ приходится поставлять в страну только сырьевую продукцию, необходимую для строительства боевых машин. Это титановая штамповка и авиационный алюминий.