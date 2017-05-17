Основатель Circuit Cubes сумел «оживить» LEGO

Создателю, сооснователю и главному генератору идей Circuit Cubes Джону Шустеру удалось «оживить» недвижимые конструкторы. В этот список входит и самый популярный из них – LEGO, как сообщает VladTime.

На такой креатив Джон Шустер решился, посмотрев на своих наследников. В конструкторе Circuit Cubes есть не только привычные детали и книжка с инструкцией, но также много электронных элементов и даже подсветка. Провода для соединения их всех полностью безопасные даже для маленьких детей. Когда блоки подсоединяются к конструкции, она начинает ехать.

Так что теперь фантазия любителей конструкторов не ограничится машинкой или роботов в плане «оживления» недвижимого. Сделать можно любую вещь, а инструкция настолько понятна, что с ней справится даже маленький ребёнок. По словам Джона Шустера, он это разработал, чтобы доказать – изобретательство не должно иметь никаких границ. Стоимость конструктора не уточняется.