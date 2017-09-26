Смарт-сантиметр PIЕ покажет похудение на смартфоне владельца

Такой стартап запустили сотрудники организации Bagel Labs. Свою разработку они презентовали в ролике на Youtube.

PIЕ выглядит, как обычный сантиметр. Впрочем, этот принцип и взят за основу. Пользователю нужно заранее синхронизировать устройство со своим смартфоном и установить фирменное приложение. Использовать электронную рулетку довольно просто - нужно обмотать её вокруг своей талии и закрепить свободный конец на корпусе. После того, как система зафиксирует показатели объёма, человек нажимает на кнопку и видит надпись "Отправка" (Sending). Спустя несколько секунд результат отображается на экране смартфона.

Приложение позволяет обладателю не только видеть цифры на более крупном экране, но и планировать тренировки. Система самостоятельно составляет график изменений фигуры. Со смарт-рулеткой любой человек может установить границу идеальных для себя размеров. И программа укажет, если хозяин приблизится или удалиться от заданного идеала.

[media=https://youtu.be/EMmbTAcp63w]

Разработчики утверждают, что 150-сантиметровая лента PIЕ изготовлена и особого стекловолокна, которое показывает максимально точные данные. Батарея Li-Po обеспечивает смарт-сантиметр энергией до 15 часов автономной работы. Затем её можно подзарядить - и снова пользоваться PIЕ в привычном режиме.