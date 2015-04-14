MIT показала парусного робота-альбатроса

Сотрудники Массачусетского технологического университета разработали механического "альбатроса", который способен летать и плавать под парусом. Об этом пишет издание учреждения MIT News.

Робот представляет собой помесь планера и парусного судна. Используя скорость ветра, он может разогнаться до 20 узлов, что составляет около 37 километров в час. Проектом занимается команда инженеров во главе с профессором Грейс Доэрти. Для достижения максимальной скорости, их детищу нужно в два раза меньше силы ветра, чем органическому альбатросу.

Грейс Доэрти вместе с коллегами решили воплотить ранние расчеты по оптимальной механике полетов в гибридного робота. Такое устройство может не только преодолевать большие расстояния по воздуху, но и уверенно плыть по воде. Более широкие возможности перемещения позволят проводить исследования на обширных водных территориях.

Готовый прототип обладает размахом крыльев в три метра, что является средним показателем для альбатросов. Их дополнили вертикальным килем и треугольным парусом. Навигацию обеспечивают: автопилот, датчики GPS и инерции, а также ультразвуковой излучатель для отслеживания высоты. Управляют им при помощи пульта. При этом робот весит всего 2,7 килограмма, что позволяет ему быстро двигаться даже при весьма слабом ветре. Лучше всего помогает боковой ветер.

Разработчики впервые спустили прототип "альбатроса" на большую воду в 2016 году. Он хорошо показал себя на реке Чарльз. Одним из главных маневров стал резкий переход от полета к плаванию. Работу планируют подробно презентовать на Международной конференции по робототехнике и автоматизации. Мероприятие состоится 21 мая в городе Брисбен, Австралия.