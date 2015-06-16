Новое поколение: ракетное судно "Ураган" испытают на Ладожском озере

Российские конструкторы начали испытывать на Ладожском озере малое ракетное судно нового поколения "Ураган", созданное по проекту 22800. Об этом 19 мая рассказали в департаменте информации и МК Министерства обороны РФ.

МРК "Ураган" является представителем нового поколения боевых кораблей России. Его построили в Санкт-Петербурге на заводе "Пелла". В настоящее время корабль спустили на Ладогу для проведения первого этапа заводских ходовых испытаний. В первую очередь, создатели проверят все системы жизнеобеспечения экипажа корабля. Если процесс пойдет по плану, последние испытания подойдут к концу ещё до конца лета. Сразу после этого - Минобороны пополнит "Ураганами" ряды Балтийского флота России.

Пока об этом ракетном судне известно немногое. Проект выполнен конструкторским бюро "Алмаз". Получившийся корабль обладает скоростью до 30 узлов и водоизмещением 800 тонн. "Ураган" вооружен высокоточными ракетными комплексами, радиотехническими установками, противодиверсионной системой и новейшими пушками для ведения артиллерийского огня.