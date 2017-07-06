Китай заблокировал популярный сайт комиксов за высмеивание героя коммунизма

Власти Китая приняли решение заблокировать сайт комиксов Baozou за старое видео, в котором авторы пошутили над национальным героем коммунизма.

Жертвой авторов гневного комикса стал Дун Цунь-жуй, который во время Гражданской войны в Китае подорвал себя, чтобы уничтожить гоминдановский бункер. Видео было опубликовано ещё в 2014 году, но привлечь внимание государственного аппарата смогло только в мае этого года после принятия «Закона о защите героев и мучеников». Baozou имел 10 миллионов подписчиков на Weibo и 245 тысяч на Youtube.

Однако по требованию правительства Китая Weibo уже заблокировал 16 аккаунтов, в числе которых Baozou и новостной агитатор Jinri Toutiao за репост злополучного ролика. Популярного запрещённого теперь сайта комиксов привела также к тому, что компания Netflix заинтересовалась комиксом «7723», по которому снимает фильм «Next Gen», о чём было сказано на Каннском кинофестивале. Администрация Baozou извинилась за обидный контент и пообещала быть более требовательной к публикациям.