Разработчики требуют от Apple введения бесплатного тестирования приложений

Разработчики из The Developers Union требуют от Apple введения бесплатного тестирования приложений. Причина в частых жалобах пользователей на то, что новые программы в App Store, которые платные, не оправдывают ожиданий.

Из-за этого специалисты из The Developers Union стали требовать введения системы тестирования приложений перед тем, как их покупать. Некоторые программы это предполагают, однако их меньшинство. Разработчики заявляют, что тестирование должно быть введено до юбилея App Store, который пройдёт в июле 2018 года.

Благодаря бесплатному тестированию пользователь точно поймёт, нужно ему приложение или нет. Речь идёт о добавлении триал-версий программ, то есть, тех, у которых срок действия ограничен неделей или месяцем. В Apple это требование пока не прокомментировали, как сообщает «Версия.Инфо».