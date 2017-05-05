Любимая игра «To The Moon» в скором будущем станет фильмом

После того, как состоялся релиз игры в 2011 году, она была принята многими игроками. Создатель «To The Moon» Кан Гао рассказал о том, что крупнейшие киностудии в Японии начали адаптировать знаменитый сюжет под фильм.

Разработанная на движке RPG Maker инди-игра «To The Moon» была реализована 1 ноября 2011 года. Благодаря своему душераздирающему сюжету и великолепной музыке, «To The Moon» стала культом. Речь идёт о двух врачах, которые пытаются помочь умершему человеку исполнить его желание отправиться на Луну, вникая в его сознание и создавая искусственные воспоминания.

Продолжение игры «Finding Paradise» вышло в декабре 2017 года, но сага на этом не заканчивается: создатель Кан Гао сообщил, что крупнейшие киностудии Японии и Китая начали работать над созданием фильма на сюжет игры.

Известно, что бюджет нового фильма намного выше чем у знаменитого аниме «Твоё имя». Основная часть будет создаваться в Японии.. Кан Гао будет участвовать в написании, редактировании и контроле сценария, чтобы сохранить оригинальную атмосферу знаменитой игры.

Стоит также сказать о том, что Гао и Freebird Games, тем временем, работают над следующей игрой, которая является очень смелой и невероятной.

Однако фильм находится на ранней стадии разработки, а потому он выйдет на экраны не так быстро, как хотели бы ярые поклонники игры «To The Moon».