Эксперты рассказали, как подростки прячут порнографию на своих телефонах при помощи калькулятора

Эксперты рассказали о способах, которыми подростки скрывают материалы порнографического содержания на своих телефонах. Они составили список приложений, позволяющих скрывать информацию от родителей.

Одной из таких программ является Private Calculator, которая выглядит как обычный калькулятор. Однако при введении четырёхзначного кода открывается доступ к скрытым папкам, хранящимся на мобильном устройстве. Пресс-секретарь полиции Дарема назвала приложение секретным фотоальбомом, предназначенным для сокрытия информации от родителей.

Американский блогер Эйприл Рэквард рассказала о приложениях, которые могут быть потенциальной угрозой для подростков. Ask.fm, по её мнению, часто используется не только для анонимных вопросов, но и запугивания друг друга. Возможность скрыть личность предоставляет возможность отправлять любые сообщения, которые могут придтись не по душе владельцам аккаунтов. Также в список попали: чат для знакомств Omegle, приложение Yubo для флирта, а также программы, предназначенные для обмена фотографиями и информацией.