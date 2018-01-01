Роскомнадзор заблокировал iMessages и push-уведомления в iOS

На проблемы в работе пожаловались клиенты сотового оператора «Билайн», свои жалобы они публикую в Twitter. В сообщении от оператора говорится о «строгом выполнении» предписаний Роскомнадзора, пользователи теперь не могут получить push-уведомления и оповещения из iMessages.

Как сообщает компания «Билайн», данная организация занялась «строгим выполнением» всех предписаний от Роскомнадзора. По возможности, оператор старается снижать негативное влияние на услуги, получаемые клиентами, отмечается в службе.

Оператор не уточняет, может ли данная блокировка быть связана с блокировкой мессенджера Telegram. В сообщении от компании отмечается, что сбои в работе функций на iPhone и iPad не имеют отношения к техническим неполадкам. Исходя из этого, эксперты предположили, что подобные сложности могут возникнуть и у других пользователей, которые является клиентами иных операторов сотовой связи.