Майское обновление Xbox One поддерживает 120 Гц для более качественной игры
Майское обновление консоли Xbox One поддерживает частоту 120 Гц, что позволяет повысить качество игры. Также можно будет частично связывать учётные записи Xbox и мессенджера Discord.
Разработчики отмечают, что поддержка частоты 120 Гц позволит сделать игру более плавной, а также ускорить процесс. Однако есть и минус – далеко не все мониторы приспособлены для такого высокого качества. Из-за ограничений аппаратного обеспечения можно использовать только дисплеи с разрешением 1440p и 1080p. Консоль в таком случае – или Xbox One S, или Xbox One X, как сообщает «Версия.Инфо».
Эксперты отмечают, что из-за этого игры в режиме 4K с поддержкой частоты 120 Гц на Xbox One пока остаются только мечтой. Частичная интеграция мессенджера также со своими нюансами – пользоваться услугами Voice и текстовыми чатами не получится.