"ВКонтакте" изменилась структура подачи жалобы на комментарий или запись

В социальной сети «ВКонтакте» изменилась система отправки жалоб на комментарии или публикации. Ранее записи автоматически помечались как спам, что не давало возможности изменить решение в случае ошибки.

До внесения изменений при наведении курсора на крестик в верхнем правом углу всплывала подсказка «это спам», после чего предлагалось выбрать дополнительные опции для жалобы. Теперь пользователь может просто пожаловаться на контент, который ему показался неприемлемым. При этом пункт «спам» был перенесён в общий список причин. Это будет удобно в тех случаях, когда пользователь нечаянно нажимал на крестик в левом верхнем углу. Теперь жалоба не будет отправлена до тех пор, пока не будет выбран пункт из списка. Подобные изменения коснулись и мобильной версии сайта.

Пользователи социальной сети не посчитали изменение столь значимым, ведь не хватает пункта «отмена» для того, чтобы полностью удостовериться в том, что жалоба не была отправлена. Они предлагаю расширить список, добавив чуть больше конкретики для определённых случаев. Хотя большинству изменения всё же пришлись по вкусу, так как позволяют исправить случайную ошибку. Другие отмечают, что теперь необходимо кликнуть дважды вместо привычного одного раза.