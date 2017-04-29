«Аэрофлот» предупреждает о новой ложной акции по розыгрышу билетов в WhatsApp

Мошенники рассылают пользователям WhatsApp сообщения о розыгрыше билетов, который на самом деле является фейковым. Доверчивых юзеров обманом заставляют пройти короткий опрос, затем пишут, что они стали победителями и просят разослать сообщение друзьям.

В официальном Twitter-аккаунте авиакомпании «Аэрофлот» появилось предупреждение, в котором рассказывается о новой схеме мошенников. Злоумышленники рассылают пользователям сервиса WhatsApp сообщения, в которых рассказывается о розыгрыше билетов на авиаперелеты.

В сообщении от мошенников прикреплена ссылка, пользователям предлагается перейти по данному адресу и пройти опрос. Затем юзеру пишут, что он стал победителем, но просят распространить сообщение с розыгрышем среди друзей.

Пока не известно, какую выгоду преследуют мошенники. Возможно, таким образом они собирают списки из номеров телефонов доверчивых людей. Также имеется вариант о том, что в ссылках на опросы имеются скрытые угрозы. Пока что не известно, зачем мошенники обманывают пользователей. Однако, в «Аэрофлоте» уже заявили о своей непричастности к псевдо-розыгрышу.