Китайские ученики не смогут отвлекаться в школе из-за системы распознавания лиц

Учащиеся в старшей школе №2 китайского города Хангжоу не смогут много отвлекаться на уроках, ведь это заметит система распознавания лиц. О таком нововведении пишет издание The Telegraph.

В качестве эксперимента в одном из классов установили "систему управления поведением". Комплекс состоит из машинного алгоритма и трех камер, висящих над доской для письма. Ориентируясь на изображение лиц учеников, специальная программа распознает эмоции и определяет степень заинтересованности ребенка в учебном материале. Для нейросети доступны радость, злость, грусть, разочарование, страх, спокойствие и удивление.

В случае, если кто-то из школьников грустит или отвлекается, система отправляет преподавателю уведомление. Кроме того, присутствующие в классе делятся системой на две группы. Буквой "А" отмечаются внимательные, а отметка "В" свидетельствует об отвлеченности ребенка.

Директор Ни Цзыюань в своём комментарии заявил, что "управление поведением" нисколько не вмешивается в личную жизнь учеников, но позволит улучшить уровень образовательного процесса. Кое-кто из ребят благодаря постоянному контролю перестал лениться и начал слушать учителя даже на неинтересных для него занятиях. Вскоре систему внедрят и в другие классы учебного заведения.