Steam запустил бесплатный сервис по запуску компьютерных игр на смартфонах

Как отметили в компании Valve, программу по запуску компьютерных игр на смартфоне можно использовать даже на тех мобильных устройствах, чьи технические характеристики находятся на невысоком уровне. Пока что сервис бесплатный, но позже за него придется платить.

Сообщается, что Steam предоставляет возможность геймерам перенести свои любимые игры на смартфоны. Конечно же, не все игры для этого подойдут, так как на мобильных гаджетах ограничено количество кнопок и слишком сложное управление может стать причиной неудобств. Однако, и эту проблему можно решить, если перепрограммировать кнопки смартфона на специальные комбинации.

Сервис, который позволит перенести компьютерные игры на смартфон, получил название Steam Link. Приложение сможет работать даже на самом «слабом» гаджете, так как в нем заложен «родной» графический адаптер.

Сервис был запущен 17 мая, пока что его использование бесплатное, но в будущем в нем введут платные подписки. Вполне возможно, что и само приложение будет стоить некую сумму. В данный момент сервис доступен для смартфонов и планшетов, работающих на ОС Android. К девайсам можно подключать специальные геймпады.