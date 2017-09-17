Google Chrome будет "защищать" HTTPS-сайты по умолчанию

В грядущей версии браузера Google Chrome разработчики намерены постоянно защищать пользователей при переходе на сайты формата HTTPS. Об этом пишет пресс-служба компании в блоге Chromium.

Сейчас популярный браузер отмечает безопасные страницы HTTPS надписью "Защищено" и иконкой замка зеленого цвета. Однако с осени текущего года Chrome получит обновление до версии 69. В ней надпись уберут, чтобы освободить пространство у адресной строки от громоздкого элемента. В будущем разработчики планируют убрать и замочек.

Таким образом создатели Chrome признают свое намерение постоянно обеспечивать безопасность пользователя на HTTPS-страницах. А таких на трафик браузера для Windows приходится до 70%. Android со своими 68% не слишком уступает компьютерной платформе. Авторы объявления добавили, что на сайтах других форматов, которые могут потребовать ввода пользовательских данных, отметка "Не защищено" будет оставаться.