Telegram может обходить блокировку Роскомнадзора при помощи технологий Минобороны

Мессенджер Telegram способен успешно превозмогать блокировку Роскомнадзора при помощи технологий, запатентованных Министерством обороны. Об этом рассказал экс-руководитель ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи" Андрей Грязев.

Он утверждает, что разработчики используют военные наработки 2007-2009 годов по автоматической смене IP-адресов. Эта технология стабилизирует работу системы при разрушительном воздействии извне. Три патента, о которых идет речь, обеспечивают концепцию "пакет в пакете".

Применяя только такие меры, уберечь мессенджер от ограничений Роскомнадзора не получится. Надзорное ведомство прибегает к технологиям комплекса Deep Packet Inspection. Для успешного обхода Telegram должен комбинировать упомянутую военную технологию со сквозным шифрованием.

Антон Розенберг, который ранее возглавлял одну из структур компании Telegram, отрицает использование патентов Минобороны. Эксперт утверждает, что методы мессенджера по преодолению блокировки основаны на очевидных схемах и "лежат на поверхности". Он добавил, что названные патенты предназначены для работы с множеством сетей в условиях контроля одним владельцем. В то же время, Telegram не скрывает исходные коды своих приложений. Это позволяет Роскомнадзору вычислять промежуточные адреса.