Instagram высчитает, сколько времени своей жизни человек тратит на использование сервиса

По словам представителя компании Instagram Кевина Систрома, время нужно проводить с пользой, поэтому уже скоро пользователи сервиса смогут видеть, какую часть своей жизни они тратят на просмотр снимков в сети микроблогов. Функция под названием Usage Insight покажет, как сервис влияет на жизнь пользователей и насколько они «поглощены» Сетью.

С подобной идеей подсчета времени, потраченного в соцсетях, уже выступила корпорация Google. Данная компания уже внедрила специальную функцию, определяющей точное время, затраченное в сервисах. Пока что она работает в тестовом режиме в ОС Android P.

Теперь такая функция появится и в Instagram, получив название Usage Insight. Официальный представитель компании Кевин Систром рассказал, что в сервисе решили обратить внимание людей на то, сколько времени они тратят на просмотр снимков и листание новостной ленты.

По словам Систрома, каждая компания, которая предоставляет для использования онлайн-сервисы и различные соцсети, должна думать о том, как приложения влияют на людей. Теперь даже в Instagram можно будет увидеть, сколько времени своей жизни пользователь тратит на интернет-серфинг.