Причина сбоя: Роскомнадзор заблокировал больше 300 IP-адресов сервиса WhatsApp

По словам активистов, чьи заявления публикуются в СМИ и в Telegram-каналах различных изданий, IP-адреса WhatsApp попали в реестр сайтов, запрещенных Роскомнадзора. Помимо этого, ограничительные меры надзорного органа коснулись еще и 180 IP-адресов CDN – крупной мировой Сети по доставке контента.

Мониторингом выгрузки реестра Роскомнадзора занимается активист Филипп Кулин, он и сообщил о блокировке адресов популярного мессенджера WhatsApp. Надзорный орган заблокировал порядка 329 IP-адресов данного сервиса. Было установлено, что блокировка адресов состоялась по решению Генпрокуратуры. По такому же решению уже совершались попытки заблокировать работу мессенджера Telegram.

Пока не известно, связано ли новое решение заблокировать IP-адреса WhatsApp с тем, что сейчас в его работе наблюдаются сбои. По мнению экспертов, сервис успеет «перебросить» свои ресурсы на новые адреса и уже в скором времени мессенджер вновь будет работать без перебоев.