Россияне страдают от сбоя в сервисе App Store

С 17 мая российский сегмент цифрового магазина App Store выдает сбой при попытке подключении. Множество пользователей в социальных сетях жалуются на неполадки.

Желающие подключиться к брендовому сервису Apple со смартфонов или других мобильных устройств сталкиваются с ошибкой. Уведомление сообщает, то система не может подключиться к App Store. Некоторые юзеры пытались войти в сервис через десктопную версию клиента для ПК, однако столкнулись с аналогичной проблемой.

Причины сложившейся ситуации пока неизвестны. Пресс-служба разработчиков Apple пока не спешат успокаивать клиентов обещаниями о скорой починке App Store.