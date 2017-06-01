Ученые заставили терагерцевое излучение "взрывать" живые клетки

Российские исследователи обнаружили: направленное терагерцевое излучение разрушает живые клетки, подобно взрыву. Об этом пишет издание РАН "Наука в Сибири".

Субмиллиметровые лучи исходят от нашего Солнца, но не доходят до поверхности планеты, задерживаясь в атмосфере. Ученые давно заметили высокий потенциал этого явления и уже научились воспроизводить его при помощи особых установок.

Недавно они испытали воздействие сфокусированного терагерцевого излучения на мышечные ткани. В рамках эксперимента они поместили под луч куриное мясо. Образец получил весьма специфические разрывы. Некоторые были достаточно большими и напоминали ранение минно-взрывного характера. Были и повреждения на микроуровне. При этом волокна скрутились в спирали. По словам авторов статьи, характер разрушений напоминал урон от звуковых, а не световых волн.

Экспериментаторы также заметили, что под терагерцевым излучением нейроны ведут себя весьма любопытным образом. Вначале они лежат неподвижно, а затем отпускают несколько совершенно несвойственных для себя отростков. Более того, нейроны пытались двигаться прочь от пораженной зоны.

По теории физиков, имеет место быть оптико-акустический эффект - в жидкой среде излучение становится высокомощными ультразвуковыми импульсами, потрясающими поверхность с огромной частотой. В этой области ученые провели эксперимент со сливками. Терагерцевое излучение превратило творог в жидкость с характерным звуком поглощения импульсов.

Издание отмечает, что терагерцевое излучение вскоре намерены широко внедрить в медицину. Оно создает поры в клетках, через которые внутрь организма можно вводить различные макромолекулярные элементы. Эту технологию также можно реализовать в сверхчувствительных томографах, способных находить раковые опухоли в самом зародыше. Лазерные лучи такого частотного режима на свободных электронах способны даже заряжать космические аппараты. Поэтому необходимо тщательно изучать свойства терагерцевого излучения и совершенствовать излучающие установки.