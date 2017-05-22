В Китае был представлен новый бюджетный смартфон Moto 1S

Компания Lenovo, которая приобрела Motorola, представила свой последний бюджетный телефон в Китае - Moto 1S. Телефон похож на представленную в прошлом месяце модель Moto G6.

Официально стала известна цена и характеристики устройства. Экран у Moto 1S составляет 5,7 дюймов, который поддерживает Full-HD +. Расширение дисплея телефона 2160 x 1080 пикселей, а соотношение сторон 18:9. Работает смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 450, частота которого составляет 1,8 ГГц. Графический процессор у Moto 1S - Adreno 506. Оперативная память составляет 4 ГБ, а встроенная – 64 ГБ. Кроме этого, можно увеличить память при помощи карты памяти до 128 ГБ. Передняя камера на 8 мегапикселей, а задняя на 12 мегапикселей. Также, разработчики обращают внимание на датчик отпечатков пальцев, а также на то, что телефон оснащен сертификатом водостойкости и пылезащиты P2i.

Moto 1S будет доступен в двух цветах: золотистом и синем. Стоит смартфон будет 1499 юаней, что составляет 235 долларов США. Теперь покупатели смогут купить телефон в Китае через интернет-магазин Lenovo. Вскоре Moto G6 и G6 Play появятся в Индии.