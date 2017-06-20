Российский "Енот" написал вирус для взлома десктопного Telegram

Российского хакер подозревается в создании вирусного ПО, взламывающего десктопную версию Telegram для ПК. Такое наблюдение сделали эксперты организации Cisco Talos.

Вирус оказывает пагубное влияние исключительно на клиент для персональных компьютеров, потому что он отличается более слабой защитой по умолчанию. К тому же, в компьютерной версии отсутствует функция конфиденциальных чатов. Благодаря таким уязвимостям киберпреступник посредством программы получает файлы кеша пользователя, в которых содержится информация о сообщениях, контактах и действиях владельца аккаунта в Telegram. ПО изначально написано на Python, но существуют также версии на языках Go и AutoIT.

Представители Cisco Talos предположили российские корни вредоносной программы. Поводом для этого стал ролик на видеохостинге YouTube, который на русском языке инструктирует зрителей об алгоритме использования вируса в своих целях. Аналитики заподозрили разработчика, который известен под многими никами, связанными с енотами: Racoon Hacker, Eyenot и Racoon Pogoromist.