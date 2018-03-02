На YouTube появилась функция «Музыка из этого видео»

Благодаря новой функции пользователи смогут без труда находить понравившуюся им песню, а правообладатели получат возможность получать новых поклонников и фанатов. По словам пресс-службы видеохостинга, добавление новой функции станет лишь «началом пути».

В YouTube уверенны, что каждый автор должен получать признание и славу за свою работу, за свое творчество. Новая функция поможет правообладателям сохранять возможность привлечения новых поклонников, которые могут появиться после того, как услышат композиции в сторонних роликах.

Многие пользователи часто сталкиваются с проблемой, когда в ролике воспроизводится песня, но автор и исполнитель композиции не указывается. Теперь же, под роликом, в его описании, можно нажимать на кнопку «еще». В этом разделе будет размещена информация о песнях, которые использовались в видео. В описании появится не только название композиции, в скором времени там будут размещаться ссылки на официальные каналы автора.