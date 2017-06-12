Согласно данным геолокации Instagram, Крым – это часть России. Владельцем фотоприложения является американская компания Facebook, что противоречит принципам США в целом.

Пользователи Instagram заметили, что при публикации фотографий в приложении в геолокациях появляется указание, что Ялта, расположенная в Крыму, - часть России. Аналогичное можно наблюдать и с другими городами полуострова. В целом, фотоприложение принадлежит американской компании Facebook, а в это же время США вводит регулярно санкции против России за якобы «оккупацию» Крыма, который США считает частью Украины.

И это всё несмотря на референдум, проведённый в марте 2014 года, когда большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ. В компании на данный момент никак не прокомментировали это признание Крыма частью России, но пользователи фотоприложения уже подчеркнули, что в США давно признали полуостров российским, но не спешат признавать свою неправоту в действиях украинских властей.