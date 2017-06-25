Колл-центры Dialpad будут оснащены искусственным интеллектом благодаря TalkIQ

Компания Dialpad начинает внедрять искусственный интеллект в работу своих колл-центров, как сообщает VladTime. Это получилось сделать благодаря покупке TalkIQ, что дало возможность сделать процесс дешевле и надёжнее.

По словам генерального директора Dialpad Крейга Уокера, две компании начали работать совместно с середины осени 2017 года. Тогда эксперты из Dialpad изучали искусственный интеллект, чтобы понять, как именно его внедрить. Однако обнаруженные способы не устроили, поскольку оказались очень дорогими и слишком трудоёмкими по времени. Решить проблему удалось с помощью TalkIQ. Поскольку обе компании задействуют платформу Google Cloud, а их руководство раньше работало в Google, точек соприкосновения оказалось ещё больше.

Покупка TalkIQ позволила Dialpad разработать особый функционал для колл-центров – VoiceAI, который основан на внедрении искусственного интеллекта. Его бета-версия уже доступна и является бесплатной, однако с июля часть опций окажутся платными. Специалисты отмечают, что программа даст возможность лучше обрабатывать вызовы, автоматически определяя основные моменты, а также анализировать настроение клиента.