Не продались: руководители "ВКонтакте" отказалась передавать НБКИ данные россиян

Руководство социальной сети "ВКонтакте" отказалось предоставлять сотрудникам Национального бюро кредитных историй личные данные пользователей. Так 16 мая на своей странице объявил директор Андрей Рогозов.

Глава "ВКонтакте" пишет, что представители НБКИ предлагали разработчикам сотрудничать. Представители ведомства планировали использовать открытую информацию с аккаунтов для анализа деятельности потенциальных заемщиков. По словам Андрея Рогозова, сотрудники соцсети поразмыслили над такой перспективой и не нашли взаимовыгодный формат сделки с НБКИ, который позволит соблюдать принципы компании о защите пользовательской информации.

Руководитель добавил, что разработчики "ВКонтакте" не намерены предоставлять властям более простой доступ к открытым данным своих пользователей. Более того, они намерены бороться с незаконным проникновением в систему техническими и юридическими средствами. Андрей Рогозов подчеркнул, что его организация выступает за принцип открытости Сети. Но человек при этом должен самостоятельно определять категорию данных о себе, которой он готов поделиться. К тому же, на решение повлиял недавний скандал Facebook и Cambridge Analytica.

Стоит напомнить, что в 2017 году "ВКонтакте" судилось с НБКИ и компанией "Дабл". Первые использовали инструменты вторых для добычи информации о россиянах и передачи её банкам. Таким образом кредитные организации получали имена людей, их адреса, места работы и обучения. НБКИ пошла на мировое соглашение и обязалась впредь не пользоваться подобными технологиями без ведома социальной сети. Тяжба против "Дабл" затянулась до арбитражного суда и завершилась победой "ВКонтакте".