Начался предзаказ защищённого смартфона Vkworld VK7000

Защищённый Vkworld VK7000 стал доступен по предзаказу за $149,99. Тем, кто приобретёт устройство на данном этапе, производители подарят чехол, плёнку для дисплея и станцию, для беспроводной зарядки.

Смартфон VK7000 обладает степенью защиты IP68, что предохраняет его от влаги и пыли. Специалисты отмечают, что дизайн устройства полностью соответствует его характеристикам. Устройство оснащено 5,2-дюймовым экраном c разрешением 1280x720. Процессором для смартфона стал восьмиядерный МТ6750Т, а оперативная память составляет 4 гигабайта. По заявлениям производителей, батареи ёмкостью в 5600 мАч хватит на 16 дней в режиме ожидания, или на 35 часов разговоров.

Также смартфон оснащён двойной основной камерой. Специалисты отметили порт USB Type-C, функцию распознавания лица и сканер отпечатков, расположенный сбоку. Операционной системой для VK7000 стал Android Oreo.

На данный момент оформить предзаказ смартфона можно на сайте производителя.