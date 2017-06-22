YouTube стал самым популярным приложением для смартфонов в Южной Корее

Приложение YouTube обошло по популярности все другие программы для смартфонов в Южной Корее. В среднем жители этого государства тратят около 882 минут за месяц на просмотр роликов.

Аналитическая компания WiseApp, которая располагается в Сеуле, провела опрос среди владельцев смартфонов. YouTube стал самым используемым приложением, среди пользователей, начиная от подросткового возраста, заканчивая 40 годами. Для жителей Южной Кореи в возрасте 50 лет сервис для просмотра видео занял второе место, уступив мессенджеру Kakao Talk.

За апрель 2018 года подростки затратили 7,6 млрд минут на ролики на YouTube. Проведённое время для данного приложения составляет больше, чем суммарное количество минут для программ, занимающих 2-5 места. 2,4 миллиарда минут было затрачено ими на мессенджер Kakao Talk, около 1,6 миллиарда - на Facebook.

Время, проведённое на YouTube, увеличилось в три раза по сравнению с показателями марта 2016 года. Приложением воспользовалось 29,2 миллиона человек, в среднем проведя там 882 минуты за месяц.