Google обещает починить браузерные онлайн-игры до обновления Chrome

Google пообещала наладить правильную работу браузерных онлайн-игр, которые перестали запускаться после недавнего обновления Chrome. Такое объявление разместила пресс-служба компании.

В мае разработчики популярного браузера внедрили новую функцию, направленную на борьбу с назойливой рекламой. При помощи алгоритмов Google запретила рекламным сообщениям со звуковым сопровождением автоматически активироваться на страницах сайтов. Нововведение успешно заработало, однако с разрушительным побочным эффектом для создателей онлайн-игр.

После обновления больше половины подобных проектов не могут запуститься - мешают те самые алгоритмы. Разработчики обратились к руководству Chrome с просьбой исправить ситуацию, однако те лишь посоветовали им заменить API. Стоит отметить, что в некоторых случаях такая замена является равноценной восстановлению проекта с нуля.

Под наплывом множества критических комментариев начальство из Google решило пойти на разработчикам на уступки. Они пообещали добавить игровые сайты в список исключения программы, блокирующей автозапуск рекламы. В таком режиме игры смогут работать до октября - пока Google не выпустит 70-ю версию Chrome. Вместе с браузером обновятся и алгоритмы блокировки автоматических объявлений, что может негативно сказаться на функционал игр. Поэтому создатели должны успеть подстроиться под условия Google до осени.