Компания Smartisan анонсировала первый в мире смартфон с 1ТБ постоянной памяти

В сети появился анонс первого в мире смартфона, который имеет 1 терабайт постоянной памяти. На данный момент пользователи уже имеют доступ к предварительным заказам нового мобильного устройства от компании Smartisan.

Мобильное устройство получило от своих создателей имя Smartisan Nut R1. Дисплей смартфона составляет 6,17 дюймов, а соотношение сторон равняется 18,7:9. Разрешение в новом гаджете составляет 2242х1080 пикселей. Разработчики взяли за основу модели 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, который будет отвечать за производительность телефона. Его таковая частота достигает 2,8 ГГц. Аккумуляторная емкость приравнивается к 3600 мА.ч.

В данной модели имеется 2 камеры. Основная камера является сдвоенной и в ней совмещаются датчики Sony IMX363 и Sony IMX350, которые имеют расширение соответственно 12 и 20 мегапикселей. У фронтальной камеры расширение составляет 24 мегапикселя.

В мобильном устройстве также предусматривается Wi-Fi, NFC-чип, программа для сканирования отпечатков пальцев, а также система распознавания лиц.

Существует 2 модели смартфона. Первая модель включает в себя оперативную память 6 ГБ и 64 ГБ постоянной памяти. Эта модель доступна по цене $550. Вторая модель содержит 8 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной памяти. Этот смартфон доступен по цене $1390.