С новым прокси Telegram позволит рекламодателям спонсировать обход блокировки

Новый протокол прокси MTProto предоставит спонсорам Telegram новые возможности в обмен на поддержку обхода блокировки в России. Об этом пишет Федор Скуратов, глава сервиса Combot.

Он обнаружил, что с включенным MTProto спонсорские каналы мессенджера появляются среди остальных бесед в списке пользователей. Их отображение можно отключить в настройках лишь вместе с прокси. Стоит отметить, что опция такого прокси стала доступна относительно недавно. Она обеспечивает более высокую производительность и защиту от блокировки.

Федор Скуратов обратил внимание, что подобное нововведение является первым полноценным рекламным форматом в арсенале Telegram. Он предполагает, что руководство не будут требовать с рекламодателей никаких процентов за публикацию. Полученные за рекламу средства пойдут на усовершенствование механизма обхода ограничений Роскомнадзора и будут спонсировать работу создателей нового прокси.

Эксперт подсчитал, что подобные меры предоставят разработчикам MTProto от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно с каждых 50 тысяч пользователей. Он отметил, что суммарный объём рекламного рынка Telegram в России достигает 60 миллионов рублей в месяц, однако часть этих денег "идёт бартером". Если же 60% россиян начнут пользоваться более эффективным MTProto, то разработчики могут получить 2,25 миллионов рублей, что относительно скромно.