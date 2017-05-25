«Мегафон» и «Yota» ожидают поставки оборудования для исполнения закона Яровой

Издание «Ведомости» сообщило о том, что сотрудники компаний «Мегафон» и «Скартел» ожидают оборудования для того, чтобы исполнить закон Яровой, касательно системы хранения данных «Купол».

По данным из документов компании «Национальные технологии», которые разместили на портале государственных закупок, компания «Мегафон» и его названная дочь «Скартел», работающая под брендом Yota, ждет специального оборудования для того, чтобы привести в исполнение закон Яровой. Известно, что в разработке системы «Купол» участвовали также и операторы компании «Мегафон».

Системное оборудование планируют задействовать на площадках операторов до 30 мая. Работы с монтированием будут закончены к 30 июня. Известно, что в целом, сумма, потраченная на всё, что касается системы «Купол», составляет 923,5 миллиона рублей.

Система хранения данных будет задействована на 8 площадках компании «Мегафон», а именно в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Саранск, Псков и Смоленск. Бренд Yota планирует поставку в 3 площадках: в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.