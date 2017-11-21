Владельцы компьютеров страдают от диктатуры вирусного "Сталина" под гимн СССР

Эксперты по кибербезопасности из организации MalwareHunterTeam обнаружила в сети опасный вирус, который навязывает суровую диктатуру владельцам компьютеров. Их доклад передает издание Bleeping Computer.

Вредоносный алгоритм получил название в честь советского вождя: StalinLocker или StalinScreamer. Попав в операционную систему, вирус запускает процесс собственного автозапуска. Закрепив свои позиции, Stalin останавливает многие рабочие процессы, включая "проводника".

Под гимн СССР и демонстрацию портрета Иосифа Сталина, программа предоставляет пользователю десять минут, чтобы ввести в поле код для разблокировки. По истечению заданного срока, StalinLocker удаляет информацию с жестких накопителей. MalwareHunterTeam утверждает, что упомянутый код является разницей между настоящим временем и датой создания Советского союза. Напомним, что он был образован 30 декабря 1922 года. Аналитики добавили, что популярные антивирусы могут без особых проблем бороться с диктатурой "Сталина". Поэтому обладателям надежной защиты стоит обновить вирусную базу данных и сильно не опасаться заразы StalinLocker.