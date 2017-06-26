Эксперт назвал положительные стороны блокировки Telegram

Эксперты назвали положительные стороны блокировки популярного мессенджера Павла Дурова Telegram на территории России. По словам руководителя TGStat Юрия Кижикина, блокировка дала пользователям новые возможности, а каналам повысила посещаемость.

Как рассказал Кижикин, сразу же после того, как Роскомнадзор приступил к блокировки мессенджера Дурова, многие Telegram-каналы значительно выросли, в то время как другие только появились и сразу начали собирать подписчиков, выходя на топовые позиции. Пользователям же Роскомнадзор своими действиями дал понять, какие способы обхода блокировок являются самыми лучшими и как правильно ими пользоваться.

Эксперт считает, что и для самого мессенджера "блокировка" дала положительный результат. Так, в Telegram появилась функция обхода блокировки без участия в этом самого пользователя, мессенджер стал еще более популярным и привлек новых инвесторов.