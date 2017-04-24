"Яндекс" создаст карты объездных путей пробок на Крымскому мосту

Стало известно о том, что компания "Яндекс" займется созданием карт объездных путей возможных пробок от Крымского моста вглубь полуострова. Как сообщается в Министерстве курортов и туризма, сделано это будет для того, чтобы туристы в период высокого курортного сезона могли без проблем попасть в Крым без пробок.

Отмечается, что Минкурортов Крыма договорились с "Яндексом" о создании карт объездных путей, которые будут внесены в Яндекс-навигатор для удобства туристов в период высокого курортного сезона. Кроме того, в ведомстве подготовили специальные инструкции для туристов, а также проинспектировали маршруты, как для пассажиров, так и для экскурсий, вглубь полуострова во время открытия Крымского моста.

Были разработаны схемы объезда пробок, оборудованы специальные "пит-стопы", где могут останавливаться автобусы и другой транспорт, а также можно будет купить крымские фрукты и овощи.

Стоит отметить, что объезды будут подготовлены к открытию 1 июня 2018 года, когда они появятся в "Яндекс. Карты" пока неизвестно.