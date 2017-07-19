В газетных киосках Великобритании начнут продавать пропуски для доступа к порносайтам

Власти Великобритании решили ужесточить правила доступа к сайтам с порнографией, теперь для доступа к фильмам для взрослых британцам придется подтверждать свой возраст путем покупки специального пропуска с кодом, которые будут продаваться в газетных киосках. За доступ к сайтам с эротикой обяжут платить по 10 фунтов (800-900 рублей) за пропуск.

Альтернативным вариантом получения доступа к порносайтам власти утвердили еще один метод – авторизация по данным, которыми располагает сотовый оператор. Также авторизация будет проходить за счет получения информации о программном обеспечении MindGeek AgeID.

Власти учли, что не всем захочется лишаться анонимности в столь пикантном вопросе. Поэтому, чтобы снизить возможности малолетних юзеров получать доступ к порнографии, они утвердили пропуски для сайтов с фильмами для взрослых.

Для доступа к порно будет нужно купить пропуск, который будет продаваться в газетных киосках. На специальной карточке напечатают код, по которому юзер сможет получить доступ к сайтам. Подтвердить свой возраст в таком случае покупателю пропуска придется путем демонстрации паспорта или водительских прав, которые может попросить продавец, решивший удостовериться в совершеннолетии желающего посмотреть порно. Когда закон о пропусках для просмотра порно вступит в силу – пока не известно. Стоимость пропуска составит 10 фунтов, что примерно составляет от 800 до 900 рублей.