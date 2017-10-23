В Ставрополе начнут разрабатывать беспилотники нового типа

Гендиректор группы компаний "Стилсофт" Юрий Стоянов рассказал о том, что в Ставрополе начали разрабатывать беспилотники нового типа. По его словам, новые летательные аппараты смогут подниматься гораздо выше обычных беспилотников и долго летать без обязательной посадки.

Как рассказал Стоянов, до конца 2018 года компания должна решить, каким именно образом будет налажено производство новых беспилотников самолетного типа. Он отметил, что применяться они могут в любом месте: как на войне, так и в мирных целях, например, в сельском хозяйстве.

Гендиректор рассказал, что новый беспилотник самолетного типа сможет подниматься в воздух на сотни метров и при этом нести оптику, позволяющую рассмотреть цели более детально. В качестве двигателя могут применить бензиновый, метановый или водородный, ведь несмотря на то, что на низкой высоте они довольно шумные, в высоко в небе их не будет слышно.

Стоянов также отметил, что новинка сможет летать несколько часов подряд без обязательной посадки. Компания "Стилсофт" в качестве "вишенки на торте" добавила беспилотникам возможность вертикального взлета.