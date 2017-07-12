Пользователь iCloud обвиняет Apple в мошенничестве

Пользователь сервиса iCloud, использующий платную подписку, обвинил компанию Apple в мошенничестве. Он рассказал, что его личные данные, находившиеся в облачном хранилище, бесследно пропали, а восстанавливать или компенсировать их утрату никто не собирается.

Сервис iCloud предоставляет всем пользователям определенный объем памяти для хранения личной информации. При использовании платной подписки этот лимит можно увеличить. Так и поступил один из пользователей хранилища, полагая, что его данные будут гарантированно защищены. Но при входе в iCloud он увидел, что в верхней части списка оказались папки, которыми он не пользовался полгода.

Проверка папок показала, что все из них пустые, а изменения произошли в тот момент, когда пользователь спал. Он сразу связался с технической поддержкой сервиса, но ему сказали, что сделать ничего нельзя и данные восстановлению не подлежат. В ответе от представителей компании было указано, что компенсировать ущерб за потерянную информацию и неудобства никто не будет.