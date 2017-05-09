LG V35 ThinQ прошел сертификацию перед стартом продаж

В ближайший месяц ожидается презентация и появление в продаже флагмана LG V35 ThinQ от южнокорейской компании. Информация об этом появилась после того, как смартфон под модельным номером LM-V350EM появился в базе данных Федеральной комиссии связи США.

Ранее стало известно о том, что смартфон LG V35 ThinQ будет выпущен как эксклюзивная модель для американского мобильного оператора AT&T, однако разработчики не подтвердили, что мобильное устройство получит для этого специальное техническое оборудование, которое обошлось бы в несколько миллионов. Также данная модель станет анонсом для будущего телефона V40, о котором сообщат в ходе конференции этой осенью.

Технические характеристики флагмана отличаются от предыдущей модели производителя, однако не являются чем-то кардинально новым на рынке. В LG V35 ThinQ представлен 6-дюймовым OLED-экран с разрешением 2880 на 1440 пикселей (QHD+). Гаджет обрадует любителей фотографировать двойной основной камерой на 16 Мп с поддержкой 2-кратного оптического зума. Компания как всегда предлагает высококачественные динамики, а для наушников – чип Hi-Fi Quad-DAC.

Также есть информация о том, что смартфон будет оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 и модемом X20 LTE с поддержкой скорости передачи данных до 1,2 Гбит/с, что позволит поддерживать 2G, 3G и 4G.