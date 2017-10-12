Инженеры разработали датчик, который будет будить сонных водителей

Специалисты создали уникальный гаджет Ridy, задача которого состоит в наблюдении за поведением водителя и предупреждении его об опасности. Новинка станет находкой для дальнобойщиков.

Датчик Ridy создан с целью снизить уровень смертности на дорогах из-за сонных или невнимательных водителей. Маленький прибор крепится на присоски на панель управления, лобовое стекло или зеркало заднего вида и при помощи аналитики машинного зрения в режиме реального времени устройство постоянно наблюдает за лицом водителя.

Анализируя популярные сигналы невнимательности (зевота или взгляд не на дорогу), прибор будет подавать звуковые сигналы согласно опасности ситуации: от «Смотрите на дорогу!» до «Опасность! Проснитесь!» Прогнозируемая стоимость датчика Ridy составит 139 долларов, компания предлагает его протестировать. Разработчики также не отрицают, что в сотрудничестве с автомобильными компаниями их датчик будет интегрирован в машину. Важно заметить, что Ridy не подключён к Интернету и не имеет хранилища для снятых видео.