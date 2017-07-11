Google разрабатывает девайс, чтобы безболезненно брать кровь

Компания Verily Life Sciences, которая является «подопечной» Google, разрабатывает новый проект. Благодаря ему можно будет безболезненно и легко брать кровь для анализа, как сообщает VistaNews.

Специалисты из Verily Life Sciences отмечают, что сбор крови на анализ часто очень неприятный и болезненный. Он иногда даже вредит, а не приносит пользу. Технология, которую разработали в компании, представляет собой особые микроиглы и магниты в комбинации. Предположительно, прибор будет похож на обычные «умные» часы со специальным отсеком.

В повседневности это устройство вряд ли станут применять. Пока разработка «зависла», поскольку отсутствуют средства, а также она мало интересует разных специалистов. Когда она будет закончена – не известно.