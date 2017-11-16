Полицейские в США пользуются запрещенной технологией, чтобы ловить преступников

Издательство MotherBoard сообщило о том, что американская полиция использует новый метод для поимки преступников. У правоохранительных органов есть специальное приложение, с помощью которого они могут узнать, где находится тот или иной человек в режиме реального времени.

Информация об этом появилась в американских средствах массовой информации еще вчера. Сообщается, что полицейские используют технологию Securus, которая вычисляет местонахождение человека по его мобильному устройству. Этой технологией в основном пользуются мобильные операторы, чтобы предоставить своим пользователям лучший сервис

Однако органы правопорядка не согласовывали с представителями властей данную методику. Поэтому у них нет права на то, чтобы использовать ее в своих целях. По словам сенатора Рона Уайдена, данное средство является противозаконным, так как оно непосредственно нарушает право на личную жизнь.