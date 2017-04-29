Хакеры предлагают пользователям вредоносный WhatsApp Gold

Пользователи Android столкнулись с вредоносным WhatsApp Gold, который появляется в рекламных сообщениях. Они предупреждают об опасностях новой уловки хакеров.

Хакеры предлагают скачать премиум-версию популярнейшего мессенджера с подозрительных сайтов, минуя официальный магазин Google. Многие ведутся на, якобы, взломанный клиент "золотого" WhatsApp, который обещает несуществующие функции. Так премиум-пользователь сможет удалять собственные сообщения не только у себя, но и у собеседников. Кроме того, программа гарантирует повышенный приоритет отправленных сообщений - все послания с будут возглавлять списки диалогов у других людей.

Эксперты утверждают, что никакого премиумного клиента разработчики не создавали. Распространяемое программное обеспечение является обычным WhatsApp, в который злоумышленники поместили вирусные алгоритмы. Такой мессенджер способен работать в привычном режиме, но демонстрирует рекламу, копирует пользовательские сообщения, оформлять платные подписки или переводить средства на счета создателей. Так что вместо дополнительных возможностей обладатели Android получат серьёзные проблемы.